Soares e Peya levam virada e perdem título no Torneio de Stuttgart

O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya até começaram bem a final do Torneio de Stuttgart, neste domingo. Mas caíram de rendimento e acabaram levando uma dura virada do indiano Rohan Bopanna e do romeno Florian Mergea. Com a derrota por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 10/7, Soares e Peya tiveram que se contentar com o vice-campeonato na grama do campeonato alemão, de nível ATP 250.

Foi a segunda final disputada pela dupla na temporada. Na anterior, eles faturaram o troféu no ATP 250 de Munique, disputado sobre saibro. Irregulares, os dois ainda não conseguiram recuperar o ritmo do ano passado, quando nesta época da temporada já somavam cinco decisões disputadas.

"Foi mais uma boa semana, mais uma final na carreira e agora é manter essa confiança e esse ritmo para Queen''s que é um ATP 500. Vamos tentar levar esse ritmo de jogo na grama para Londres", disse Soares, minimizando a derrota na final deste domingo. Apesar do revés, a dupla deve voltar ao Top 10 do ranking de duplas na lista que será atualizada nesta segunda-feira.

Na próxima semana, a dupla vai dar sequência a sua preparação para Wimbledon. Eles serão os cabeças de chave número 1 em Queen''s, na Inglaterra. Soares e Peya vão estrear contra os locais Dominic Inglot e Andy Murray, que já foi campeão de simples na grama inglesa.