Soares e Peya perdem final e são vice em Hamburgo

HAMBURGO - O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya foram vice-campeões da chave de duplas do Torneio de Hamburgo, disputado em quadras de saibro. Neste domingo, na decisão do ATP 500 alemão, eles perderam, de virada, para os poloneneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 10/8, em 1 hora e 14 minutos.

No primeiro set da decisão, Soares e Peya converteram os dois break points que tiveram, no terceiro e nono games e se safaram nas duas vezes en que tiveram o saque ameaçado para vencer por 6/3.

Os poloneses, porém, reagiram no segundo set. Eles aproveitaram três das quatro chances que tiveram para quebrar o saque de Soares e Peya, além de terem salvado quatro break points. Assim, triunfaram com facilidade por 6/1.

A decisão, então, seguiu para o match tie-break, quando o equilíbrio prevaleceu. Soares e Peya, porém, chegaram a abrir 8/6 e pareciam muito perto do título, mas Matkowski e Fyrstenberg fizeram quatro pontos seguidos, venceram por 10/8 e se sagraram campeões da chave de duplas do Torneio de Hamburgo.

Com a vitória, os poloneses faturaram o primeiro títulos deles nesta temporada e o 14º das suas carreiras. Soares e Peya, por sua vez, passam a somar três títulos e três vice-campeonatos juntos neste ano. O brasileiro, porém, também foi campeão em 2013 do Torneio de Auckland, ao lado do britânico Colin Fleming.

Soares e Peya formam a segunda melhor dupla da temporada, atrás apenas dos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan no ranking, e ficaram ainda mais perto da classificação para o ATP Finals com a boa campanha em Hamburgo. Juntos, eles foram campeões do Brasil Open e dos Torneios de Barcelona e Eastbourne neste ano. Além do vice na Alemanha, eles também caíram nas finais do Torneio de Queen''s e do Masters 1000 de Madri nesta temporada.