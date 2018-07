Soares e Peya vão à semi e buscam 3ª final seguida em Hamburgo

Soares e Peya foram vice-campeões do ATP 500 alemão, disputado em quadras de saibro, e agora precisam de mais uma vitória para igualarem a campanha das duas temporadas anteriores. Para isso, eles terão que bater a dupla que avançar do confronto entre os colombiano Juan Sebastian Cabal e Robert Farah e David Marrero, da Espanha, e Pablo Cuevas, do Uruguai.

Diante de Klizan e Rosol, Soares e Peya tiveram ótimo aproveitamento de break points, convertendo quatro de seis, sendo dois em cada parcial. Além disso, se safaram em oito das dez oportunidades que os adversários tiveram para quebrar o serviço, o que foi suficiente para assegurar a passagem às semifinais.

Pela chave de simples, o uruguaio Pablo Cuevas, número 31 do mundo, avançou às quartas de final em Hamburgo com a vitória sobre o polonês Jerzy Janowicz, 51º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o espanhol Rafael Nadal, principal candidato ao título, e o checo Jiri Veseley.