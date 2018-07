Soares e Peya vão às oitavas de final de Wimbledon

LONDRES - O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya sofreram, mas garantiram vaga nas oitavas de final do torneio de duplas masculinas de Wimbledon, neste sábado, com uma vitória sobre os australianos Paul Hanley e John Patrick Smith por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/1, 6/7(5), 7/5 e 10/8.

O confronto foi concluído neste sábado, depois de ter sido interrompido após o fim do quarto set na última sexta-feira por falta de luz natural no complexo do All England Club, em novo dia cuja programação foi atrasada pela chuva em Londres.

Neste sábado, Soares e Peya, cabeças de chave número 3 em Wimbledon, precisaram jogar mais 18 games para avançar em Wimbledon. Com o triunfo, eles terão pela frente na próxima fase da competição o indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin, que também sofreram bastante para eliminar o alemão Daniel Brands e o checo Lukas Rosol, batidos por 3 sets a 2 com 6/3, 5/7, 7/6 (7/4), 6/7 (8/10) e 6/4.

Semifinalista da última edição de Roland Garros ao lado de Peya, Soares alcança pela segunda vez em sua carreira as oitavas de final de Wimbledon. Em 2009, o brasileiro chegou às quartas de final do Grand Slam inglês atuando ao lado do zimbabuense Kevin Ullyett.