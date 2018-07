Soares e Peya vencem e faturam título em Eastbourne

EASTBOURNE - Confirmando o ótimo momento que vivem no circuito profissional do tênis, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya venceram os britânicos Colin Fleming e Jonathan Marray por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 10/8, e faturaram o título do torneio de duplas do ATP de Eastbourne, na Inglaterra.

Este foi o terceiro troféu obtido pela parceria nesta temporada, depois de terem se sagrado campeões do Brasil Open e do Torneio de Barcelona. Atuais vice-líderes do ranking mundial de duplas, Soares e Peya também chegarão embalados a Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda, pois antes de levantarem a taça em Eastbourne eles foram vice-campeões do ATP 250 de Queen''s, no último domingo, e avançaram até as semifinais de Roland Garros.

Cabeças de chave número 1 em Eastbourne, Soares e Peya chegaram a ser surpreendidos no primeiro set do confronto desta sexta, no qual os britânicos Fleming e Marray confirmaram todos os seus serviços e aproveitaram uma de duas chances de quebra de saque para assegurar a vantagem de 6/3.

A partir do segundo set, porém, o brasileiro e o austríaco começaram a reagir. Eles converteram o único break point que tiveram na parcial e salvaram quatro oportunidades de quebra para devolver o 6/3 e empatar o jogo.

E, no derradeiro set, Soares e Peya levaram a melhor no apertado super tie-break ao ganharem pela vantagem mínima de 10/8, frustrando os tenistas da Grã-Bretanha e seus torcedores.

Esse é o quarto título de duplas do brasileiro nesta temporada, pois Soares também foi campeão do Torneio de Brisbane, quando atuou ao lado de Fleming, derrotado justamente por ele e Peya nesta sexta. Já formando dupla com o austríaco, o tenista do Brasil acumula um total de seis troféus, pois no ano passado eles foram campeões juntos em Valência, Tóquio e Kuala Lumpur.