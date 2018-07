Soares e Peya vencem e vão à final nas duplas na Basileia As duplas brasileiras estão mesmo em alta no circuito da ATP. Depois de Marcelo Melo garantir a liderança do ranking, outro tenista do País está fazendo bonito esta semana. Ao lado de Alexander Peya, Bruno Soares garantiu vaga na decisão do Torneio da Basileia neste sábado, ao passar por Jean-Julien Rojer e Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).