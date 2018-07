Soares e Peya vencem e vão à semifinal em Munique; Murray estreia com vitória Bruno Soares e Alexander Peya venceram mais uma nesta quinta-feira e avançaram às semifinais do Torneio de Munique, na Alemanha. Brasileiro e austríaco atropelaram os experientes Leander Paes, da Índia, e Radek Stepanek, da República Checa, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.