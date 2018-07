Soares e Peya vencem mais uma e vão à semis de duplas em Queen's

Cabeças de chave número 1 do torneio de duplas do ATP 500 de Queen's, Bruno Soares e Alexander Peya voltaram a confirmar favoritismo ao vencerem, nesta quinta-feira, o espanhol Feliciano López e o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Com o triunfo arrasador, conquistado em apenas 47 minutos, o brasileiro e o austríaco avançaram às semifinais da competição preparatória para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 29.

Os próximos rivais de Soares e Peya na grama de Londres serão os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, cabeças de chave número 4, que nesta quinta derrotaram o sul-africano Kevin Anderson e o francês Jeremy Chardy por 7/6 (7/3) e 7/6 (7/1).

No duelo diante de López e Mirnyi, o brasileiro e o austríaco não deram chances aos rivais. Eles aproveitaram quatro de sete chances de quebrar o saque dos adversários e confirmaram todos os seus serviços para encaminhar o triunfo em sets diretos.

A outra semifinal de duplas em Queen's também foi definida nesta quinta. O canadense Daniel Nestor e o indiano Leander Paes, veteranos do circuito profissional e cabeças de chave número 3, ficaram a um passo da decisão em Londres ao derrotarem os espanhóis Rafael Nadal e Marco Lopez com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. Nadal, por sua vez, agora se despede de vez de Queen's depois de ter sido eliminado precocemente já em sua estreia na chave de simples, na qual caiu diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov.

Os próximos rivais de Nestor e Paes serão o polonês Marcin Matkowski e o sérvio Nenad Zimonjic, cabeças de chave número 2, que nesta quinta venceram os norte-americanos John Isner e Sam Querrey por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 10/7.

SIMPLES

Em outro jogo encerrado há pouco tempo em Queen's, o mesmo John Isner batido em duplas se garantiu nas quartas de final da chave de simples ao derrotar Feliciano Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (9/11) e 7/6 (7/4).

O próximo adversário de Isner será o sérvio Viktor Troicki, que surpreendeu o croata Marin Cilic, quarto cabeça de chave, com uma vitória de virada que teve parciais de 6/7 (8/10), 6/2 e 6/3.