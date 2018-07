Soares e Peya vencem na estreia em Cincinnati

CINCINNATI - Embalados pelo título conquistado em Montreal no último fim de semana, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya começaram bem a participação no Masters 1.000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, eles estrearam na chave de duplas com vitória sobre o bielo-russo Max Mirnyi e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 18 minutos.

Cabeças de chave número 3 em Cincinnati, Soares e Peya só precisaram estrear na segunda rodada. Assim, com a vitória desta quarta-feira, eles já estão classificados para as quartas de final e vão enfrentar a dupla vencedora da partida Santiago Gonzalez/Scott Lipsky x Robert Lindstedt/Daniel Nestor.

No duelo desta quarta, Soares e Peya não tiveram o saque ameaçado em nenhum momento. No primeiro set, eles converteram o único break point que tiveram, o que foi suficiente para o triunfo por 6/4. No segundo set, Soares e Peya desperdiçaram as quatro oportunidade que tiveram para quebrar o serviço dos adversários. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break, vencido por eles, o que garantiu a classificação para as quartas de final do Masters 1.000 de Cincinnati.