Soares e Peya vencem na estreia no Torneio de Viena O brasileiro Bruno Soares teve uma boa estreia no Torneio de Viena, ATP 500 austríaco, disputado em quadras duras. O mineiro e o local Alexander Peya superaram os austríacos Andreas Haider-Maurer e Oliver Marach por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 7 minutos.