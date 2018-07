Soares e russa vencem na estreia nas duplas mistas em Wimbledon

Bruno Soares e a russa Ekaterina Makarova venceram na estreia nas duplas mistas de Wimbledon, nesta segunda-feira. Brasileiro e russa derrotaram a chinesa Shuai Zhang e o australiano John Peers pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em apenas 1h02min de confronto.

Para estrearem com vitória, Soares e Makarova precisam faturar apenas uma quebra de saque em toda a partida, no segundo set. No primeiro, foram superiores na disputa do tie-break. Num duelo equilibrado, eles venceram com apenas dez pontos de vantagem na soma total. Peers, um dos rivais, é o atual número cinco do mundo nas duplas masculinas.

Na grama londrina, Soares e Makarova formam a dupla cabeça de chave número dois do torneio. Nas oitavas de final, eles vão enfrentar a parceria norte-americana formada por Jack Sock e Sloane Stephens, ambos já eliminados nas chaves de simples masculina e feminina.

Brasileiro e russa já têm bom histórico nas duplas mistas. Em 2012, eles foram campeões do US Open, na então primeira grande conquista de Soares no circuito. Depois, o mineiro se sagraria campeão do Aberto da Austrália e do próprio US Open nas duplas masculinas.

RIVAL DEFINIDO

Pouco antes de vencer na estreia nas duplas mistas, Soares conheceu seu próximo adversário nas duplas masculinas. Ele e o escocês Jamie Murray, que formam a parceria cabeça de chave número cinco, vão enfrentar nas quartas de final o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus - dupla cabeça de chave número 13.

O confronto está marcado para esta terça-feira, na quadra central do complexo de Wimbledon. O duelo vai encerrar a programação do dia na principal quadra do local.