Soares e Sá avançam nas duplas do Aberto da Austrália Mais dois brasileiros garantiram vaga, nesta quinta-feira, na segunda rodada do torneio de duplas masculinas do Aberto da Austrália. Jogando ao lado de tenistas estrangeiros, Bruno Soares e André Sá se juntaram a João Souza, o Feijão, e Ricardo Mello na próxima fase do Grand Slam.