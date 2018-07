Soares e Sá vencem e Feijão e Bellucci caem nas duplas em Roland Garros

Soares, que forma a dupla cabeça de chave número oito com o austríaco Alexander Peya, venceram o italiano Andreas Seppi e o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Na segunda rodada, brasileiro e austríaco vão enfrentar o neozelandês Artem Sitak e o norte-americano Nicholas Monroe.

O veterano André Sá também venceu sua primeira partida na chave. Ao lado do argentino Máximo González, bateu os mexicanos Santiago Gonzalez e Miguel Angel Reyes-Varela por 6/4, 6/7 (4/7) e 6/2. Sá e González vão duelar agora contra o moldavo Radu Albot e o checo Lukas Rosol.

Já Feijão e Bellucci, jogando separados, foram eliminados logo na primeira rodada. Número 1 do Brasil em simples, Bellucci curiosamente jogou ao lado do português João Sousa, a quem venceu na final do ATP 250 de Genebra, no sábado.

E, juntos, os dois foram superados pelo britânico Jamie Murray e pelo australiano John Peers por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/2. Mais cedo, Bellucci fora eliminado na chave de simples, ao cair diante do japonês Kei Nishikori por 3 sets a 0, pela segunda rodada.

Feijão, por sua vez, jogou ao lado do dominicano Victor Estrella e caiu na estreia nas duplas, após ser eliminado também em simples. Eles foram superados pelo canadense Vasek Pospisil e o norte-americano Jack Sock, que formam a dupla cabeça de chave número dois, por 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/4).

SIMPLES - Os tenistas franceses obtiveram grandes resultados nesta quarta-feira na chave de simples. Jo-Wilfried Tsonga, uma das esperanças da torcida, derrotou o israelense Dudi Sela (6/4, 6/1 e 6/1), enquanto Gael Monfils superou o argentino Diego Schwartzman 4/6, 6/4, 4/6, 6/2 e 6/3.

Nicolas Mahut e Benoit Paire, também representantes da casa, derrubaram cabeças de chaves. O primeiro venceu o letão Ernests Gulbis por 6/3, 3/6, 7/5 e 6/3, enquanto Paire despachou o italiano Fabio Fognini, especialista em saibro, por 6/1, 6/3 e 7/5.

Em outro confronto desta quarta, Gilles Müller, de Luxemburgo, derrotou o italiano Paolo Lorenzi por 4/6, 4/6, 7/6 (7/1), 7/6 (7/5) e 6/4. Müller será o adversário do sérvio Novak Djokovic, principal favorito ao título, na segunda rodada.