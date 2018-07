Soares e Sá vencem e vão se enfrentar nas duplas em Queen's; Melo também avança O Brasil teve um dia 100% positivo no Torneio de Queen's, nesta quarta-feira, em Londres, com vitórias de Bruno Soares, André Sá e Marcelo Melo na chave de duplas do ATP 500 realizado em quadras de grama e que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 27, também na capital inglesa.