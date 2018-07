Soares e Sá vencem jogos nas duplas e Feijão é eliminado Três tenistas do Brasil estrearam nesta quarta-feira em torneios de duplas do circuito da ATP e dois deles tiveram êxito: Bruno Soares, que avançou em Munique, e Andre Sá, que triunfou em Istambul. Já João Souza, o Feijão, caiu no torneio alemão, sofrendo a sua segunda derrota no dia - horas antes, perdeu na estreia da chave de simples em Munique para o espanhol Pablo Andujar.