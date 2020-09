Soares e Stefani avançam às quartas de final no US Open; Serena vence mais uma

Os tenistas brasileiros Bruno Soares e Luisa Stefani avançaram neste sábado às quartas de final do US Open, com seus respectivos parceiros estrangeiros. Já o também duplista Marcelo Demoliner caiu nas oitavas. Na chave feminina de simples, o destaque foi a local Serena Williams, classificada às oitavas de final.

Soares e o croata Mate Pavic precisaram suar para buscar a virada sobre os locais Jack Sock e Jackson Withrow, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 6/4. Os tenistas da casa chegaram a sacar para o jogo no segundo set, mas Soares e Pavic quebraram o serviço, se mantiveram no duelo e levaram a melhor na terceira parcial.

"Mais uma virada, mais um jogo sofrido. Senti que saquei muito mal hoje, com uma porcentagem muito baixa no primeiro serviço, e isso complicou a gente. Já o Pavic fez um grande jogo, sacou super bem. Mas o principal é ficar presente no jogo e lutando até o fim. Não baixamos a cabeça em nenhuma hora, nem quando eles sacaram para o jogo", comentou Soares.

Brasileiro e croata vão enfrentar agora os britânicos Jamie Murray (ex-parceiro de Soares) e Neal Skupski. Será a primeira vez que Soares e Pavic alcançaram juntos a fase de quartas de final de um Grand Slam. "Agora é quartas contra o Jamie e é mais uma pedreira. Eles estão num momento muito bom, mas está em aberto, né? Eu gosto muito de jogar em Nova York, sinto bem a bola, e espero que possamos seguir firme na nossa caminhada", disse Soares.

Jamie Murray e Neal Skupski foram justamente os algozes do brasileiro Marcelo Demoliner e do holandês Matwe Middelkoop por 6/3 e 6/2. Antes, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados logo na rodada de abertura. Assim, resta somente Bruno Soares ainda na briga na chave masculina de duplas.

Na feminina, Luisa Stefani e a local Hayley Carter venceram mais uma neste sábado. Em grande fase, as campeãs do Torneio de Lexington, preparatório para o US Open, superaram as japonesas Shuko Ayoama e Ena Shibahara por 6/4, 0/6 e 6/4. As tenistas asiáticas formavam a dupla cabeça de chave número seis da competição.

Pela primeira vez numa fase de quartas de final de um Grand Slam, Stefani vai ter pela frente agora a parceria formada pela local Nicole Melichar e pela chinesa Yifan Xu, que formam a dupla terceira cabeça de chave.

CHAVES DE SIMPLES

No feminino, Serena Williams sofreu neste sábado, mas bateu a compatriota Sloane Stephens, campeã do US Open de 2017, por 2/6, 6/2 e 6/2, e se garantiu nas oitavas de final. Perto de completar 39 anos, a veterana vai encarar agora a grega Maria Sakkari, que a eliminou no Torneio de Cincinnati, na semana passada.

Mais cedo, Sakkari (15ª cabeça de chave) avançou ao superar a local Amanda Anisimova (22ª) por 6/3 e 6/1. Também venceram neste sábado a belga Elise Mertens (16ª) e a checa Karolina Muchova (20ª).

No masculino, o russo Daniil Medvedev despachou o local Jeffrey John Wolf por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/2. Cabeça de chave número três e atual vice-campeão do US Open, ele enfrentará agora o vencedor do duelo entre o local Frances Tiafoe e o húngaro Marton Fucsovics.

Outro duelo das oitavas de final vai reunir o russo Andrey Rublev e o italiano Matteo Berrettini. Cabeça de chave número 10, o tenista da Rússia venceu neste sábado o italiano Salvatore Caruso com direito a dois "pneus": 6/0, 6/4 e 6/0. Berrettini, sexto pré-classificado, despachou o norueguês Casper Ruud (30º) por 6/4, 6/4 e 6/2.

O australiano Alex de Minaur (21º) também avançou. Ele eliminou o russo Karen Khachanov (11º) numa batalha de cinco sets, com parciais de 6/4, 0/6, 4/6, 6/3 e 6/1. Seu próximo adversário será o canadense Vasek Pospisil, responsável por eliminar o espanhol Roberto Bautista-Agut (8º) por 7/5, 2/6, 4/6, 6/3 e 6/2.