Soares e Vesnina vencem e avançam à semifinal em Wimbledon

Fora da chave de duplas masculinas, Bruno Soares segue exibindo boa campanha nas duplas mistas em Wimbledon. Nesta quinta-feira, o tenista brasileiro e a russa Elena Vesnina garantiram vaga na semifinal, ao derrotarem o alemão Andre Begemann e a norte-americana Nicole Melichar por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Na luta pela vaga na decisão, Soares e Vesnina aguardam definição de outro jogo das quartas de final para conhecerem seus futuros rivais. Os adversários vão sair do confronto entre o indiano Rohan Bopanna e a canadense Gabriela Dabrowski e a dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e a britânica Heather Watson.

Curiosamente, Soares poderá encontrar na final o parceiro Jamie Murray, que joga ao lado da suíça Martina Hingis. Nesta quinta, eles avançaram à semifinal. Poderão enfrentar na sequência o brasileiro Marcelo Demoliner, que ainda entrará em quadra nesta quinta para jogar sua partida das quartas de final.

Soares tem no currículo dois títulos de duplas mistas em Grand Slam, conquistados no Aberto da Austrália e no US Open. Em Wimbledon, foi vice-campeão em 2013.