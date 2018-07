Soares estreia com vitória nas duplas e Sá cai na Austrália

Atuando ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro Bruno Soares confirmou favoritismo ao estrear com vitória na chave de duplas do Aberto da Austrália. Cabeças de chave número 5 do Grand Slam realizado em Melbourne, eles venceram o sérvio Viktor Troicki e o russo Mikhail Youhzny por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quinta-feira (ainda noite de quarta no horário brasileiro), para irem à segunda rodada da competição.

Com o triunfo, Soares e Peya se credenciaram para enfrentar na próxima fase o austríaco Oliver Marach e o neozelandês Michael Venus, que na estreia superaram o alemão Peter Gojowczyk e o checo Lukas Rosol, também por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/4).

Favoritos, Soares e Peya precisaram de apenas 63 minutos para despachar Troicki e Youhzny. Sem terem os respectivos saques quebrados por nenhuma vez no confronto, o brasileiro e o austríaco converteram os três break points cedidos pelos adversários para encaminhar o triunfo em sets diretos.

Mas, se Soares e Peya avançaram, o brasileiro André Sá acabou eliminado em sua estreia nas duplas em Melbourne nesta quinta. Ao lado do jovem croata Mate Pavic, ele caiu de virada diante dos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, cabeças de chave número 11, que venceram com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

Com a eliminação do veterano Sá, o Brasil passa a contar com dois tenistas na chave principal de duplas do Aberto da Austrália. Além de Bruno Soares, o País conta com Marcelo Melo também garantido na segunda rodada. Na última quarta-feira, ele e o croata Ivan Dodig derrotaram o alemão Andre Begemann e o holandês Robin Haase por 2 sets a 0 na estreia.

Os próximos adversários de Melo e Dodig, por sinal, foram definidos nesta quinta-feira. Serão o casaque Andrey Golubev e o usbeque Denis Istomin, que na estreia eliminaram os australianos Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.