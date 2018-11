Soares festeja vaga na semi do ATP Finals e quer 'fechar ano com chave de ouro'

Ao lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro Bruno Soares venceu os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e garantiu a classificação por antecipação às semifinais do torneio de duplas do ATP Finals, competição que reúne as oito melhores parcerias da temporada.

Após o triunfo desta terça-feira, o tenista brasileiro festejou a vaga na próxima fase e mostrou que acredita na conquista do título do importante evento realizado na O2 Arena, em Londres.

"Estou super feliz de ter vencido e de já estar garantido na semifinal, mas obviamente o próximo jogo vale pontos, dinheiro e confiança. Nós temos que seguir firmes, nesse mesmo ritmo e com essa sensação boa. Vamos tentar fechar o ano com chave de ouro", afirmou Soares, se referindo ao confronto que ele e seu parceiro farão na quinta-feira contra o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya, já eliminados depois de terem sido derrotados nesta terça.

Soares e Murray disputam o ATP Finals pelo terceiro ano consecutivo. Semifinalistas da edição passada da competição, eles conquistaram três títulos nesta temporada, na qual triunfaram no Masters 1000 de Cincinnati e nos ATPs 500 de Washington e Acapulco. Além disso, a dupla foi vice-campeã em Xangai, Queen's e Doha em 2018.