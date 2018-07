Soares lamenta queda nas quartas em Wimbledon: 'Foi de cortar o coração'

O tenista brasileiro Bruno Soares lamentou nesta terça-feira a queda nas quartas de final da chave de duplas de Wimbledon. Ele e o escocês Jamie Murray foram eliminados num grande duelo, de cinco sets, contra o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus. Eles fecharam o jogo pelo placar de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5), 5/7, 7/6 (7/4) e 6/4.

Num duelo marcado pelo equilíbrio, Soares e Murray estiveram melhor em momentos importantes, mas não aproveitaram suas chances, principalmente no segundo e no quarto sets. No quinto, saíram com uma quebra atrás, devolveram, porém, na hora de empatar o duelo, vacilaram e levaram quebra decisiva.

"Foi mais umas quartas de cortar o coração aqui", lamentou Soares, que caiu numa quartas de final de Wimbledon pela quinta vez na carreira - ele nunca passou desta fase na grama londrina. "Estava um dia de gala, num cenário perfeito na quadra central. A gente estava jogando super bem e acho que o jogo modificou a dinâmica quando sacamos para o segundo set e perdemos o saque", analisou.

"Se a gente fizesse dois sets a zero, seria muito difícil a gente perder. No fim das contas foi um bom torneio chegar às quartas, mas com gosto extremamente amargo. Assim é o esporte. Não dá para se lamentar muito. Tenho que descansar o que der e ficar pronto para a dupla mista amanhã", disse o brasileiro.

Nesta quarta-feira, ele volta à quadra para sua segunda partida na chave de duplas mistas, ao lado da russa Ekaterina Makarova. Eles vão enfrentar os norte-americanos Jack Sock e Sloane Stephens.