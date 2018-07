Soares perde e Brasil fica sem representante no Aberto da Austrália

O brasileiro Bruno Soares está fora da briga pelo título na chave de duplas mistas do Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira, ele e a indiana Sania Mirza, cabeças de chave número 1, não confirmaram o favoritismo e acabaram caindo diante do canadense Daniel Nestor e da francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 10/8.

A queda de Soares na semifinal foi seu melhor resultado na Austrália, mas deixou o Brasil sem ninguém na briga por títulos no primeiro Grand Slam da temporada. O tenista volta para casa depois de ter decepcionado na chave de duplas masculinas, ao lado de Alexander Peya. Apesar de serem cabeças de chave número 5, eles caíram logo na segunda rodada diante de Oliver Marach e Michael Venus.

Nesta sexta, Soares e Mirza levaram um susto logo de cara, quando sofreram uma quebra de serviço, mas se recuperaram e venceram o primeiro set com certa facilidade. No segundo, o brasileiro e a indiana sofreram um novo apagão, mas desta vez sem reviravolta. No super tie-break, Nestor e Mladenovic foram melhores nos momentos decisivos e confirmaram o triunfo.

Agora, o canadense e a francesa encararão uma lenda do tênis. De volta da aposentadoria, a suíça Martina Hingis se garantiu na decisão ao lado de um grande nome dos torneios de duplas, o indiano Leander Paes. Eles derrotaram na semifinal a taiwanesa Su-Wei Hsieh e o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

DUPLAS FEMININAS

A chave de duplas femininas chegou ao fim nesta sexta-feira e o título ficou com a norte-americana Bethanie Mattek-Sands e a checa Lucie Safarova. Na decisão, elas surpreenderam a taiwanesa Yung-Jan Chan e a chinesa Jie Zheng, cabeças de chave número 14, e venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).