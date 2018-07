Soares perde e fica com o vice nas duplas do US Open

NOVA YORK - O brasileiro Bruno Soares não conseguiu conquistar o título da chave de duplas do US Open, disputado em quadras rápidas na cidade de Nova York. Na decisão deste domingo, o mineiro e o austríaco Alexander Peya perderam para o indiano Leander Paes e o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 12 minutos.

Neste domingo, Soares e Peya ofereceram pouca resistência na decisão do US Open. No primeiro set, eles tiveram o saque quebrado duas vezes e chegaram a estar perdendo por 5/0. O brasileiro e o austríaco ainda conseguiram confirmar o serviço uma vez, mas acabaram sendo batidos por 6/1.

O segundo set foi mais equilibrado, mas Soares e Peya perderam o saque duas vezes e não conseguiram aproveitar o único break point que tiveram na parcial. Assim, perderam por 6//1 e tiveram que se contentar o vice-campeonato do US Open - a melhor campanha da dupla em um torneio do Grand Slam.

Pesou para a derrota deste domingo uma lesão nas costas de Peya, sofrida nas semifinais. O tenista austríaco, inclusive, precisou receber atendimento médico durante o segundo set, quando ele e Soares já perdiam por 3/1. Ele permaneceu em quadra, mas seguiu com dificuldades para sacar e não conseguiu a reação que seria necessária para superar a vantagem obtida por Paes e Stepanek.

Soares possui um título de Grand Slam na sua carreira, conquistado no ano passado. O brasileiro foi campeão do torneio de duplas mistas do US Open em parceria com a russa Ekaterina Makarova. Dessa vez, porém, não conseguiu ser campeão da chave de duplas masculinas ao lado de Peya.

O título deste domingo é o oitavo de Paes em duplas nos torneios do Grand Slam. Anteriormente, ele havia sido campeão do Aberto da Austrália em 2012, de Roland Garros em 1999, 2001 e 2009, de Wimbledon em 1999 e do US Open em 2006 e 2009. Já Stepanek só havia sido campeão do Aberto da Austrália de 2012.

No ano passado, Paes e Stepanek foram vice-campeões do US Open ao perderem a final para os norte-americanos irmãos Bryan, a quem superaram nas semifinais desta edição do Grand Slam norte-americano.