Soares cai nas duplas mistas; Azarenka vence e encara Serena

Poucas horas após avançar às oitavas de final na chave masculina, Bruno Soares foi eliminado logo na estreia nas duplas mistas em Roland Garros, nesta quinta-feira. O brasileiro e a indiana Sania Mirza eram os principais favoritos ao título, mas acabaram sucumbindo na primeira partida.

Eles foram superados pela alemã Anna-Lena Groenefeld e pelo holandês Jean-Julien Rojer, campeões no ano passado, por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Brasileiro e indiana cometeram seguidos erros no saque e acabaram se despedindo de forma precoce na chave mista.

Soares e Mirza formaram a dupla cabeça de chave número 1 em razão dos bons resultados nos últimos torneios de Grand Slam. Eles foram campeões no US Open do ano passado e chegaram às semifinais do Aberto da Austrália deste ano. Com a queda de Soares nesta quinta, o Brasil não tem mais representantes na chave, já que Marcelo Melo não se inscreveu nas mistas.

SIMPLES

Na chave feminina, a bielo-russa Victoria Azarenka despachou a checa Lucie Hradecka por 6/2 e 6/3 e assegurou o confronto com a número 1 Serena Williams na terceira rodada. Mais cedo, a norte-americana teve trabalho para superar a alemã Anna-Lena Friedsam por 5/7, 6/3 e 6/3.

Serena entrará no confronto com ampla vantagem sobre a rival, ex-líder do ranking. Ela venceu 15 dos 18 duelos entre as duas tenistas. Apesar da superioridade numérica, a americana costuma ter dificuldades diante da bielo-russa, como aconteceu nas duas finais do US Open que elas já decidiram.

Ainda nesta quinta, as cabeças Madison Keys e Timea Bacsinszky avançaram à terceira rodada. A norte-americana superou a suíça Belinda Bencic com direito a um "pneu": 6/0 e 6/3. Bacsinszky, também da Suíça, superou a checa Tereza Smitkova por 6/2 e 6/0. A búlgara Tsvetana Pironkova derrotou outra checa, Denisa Allertova, por 6/3 e 7/6 (7/2).