Soares perde em Hamburgo e é vice pela quinta vez no ano

Bruno Soares voltou a ser derrotado em uma final nesta temporada, neste domingo. Na decisão de duplas do ATP 500 de Hamburgo, o brasileiro e o austríaco Alexander Peya foram superados pelo croata Marin Draganja e pelo romeno Florin Mergea por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Draganja e Mergea não estavam entre os favoritos ao título, mas derrotaram três duplas cabeças de chave até a conquista do troféu na Alemanha. Foi o primeiro título conquistado pelo croata e pelo romeno jogando juntos.

Já Soares e Peya acumularam a terceira derrota seguida em finais. Neste ano, só venceram na grama do Torneio de Queen's, em Londres. Foram vice-campeões em Eastbourne, Auckland, Doha e no Masters 1000 de Indian Wells.

Apesar do novo tropeço, o brasileiro exaltou o desempenho no saibro de Hamburgo. "Tivemos mais uma grande semana! Jogamos muito bem em um torneio bastante complicado e difícil. Hoje, infelizmente, não conseguimos jogar nosso melhor e eles nos neutralizaram", avaliou o tenista.

"Tivemos um dia um pouco abaixo do esperado, mas conseguimos nossa terceira final nos quatro últimos torneios. Estamos recuperando nosso ritmo, os resultados do ano passado estão voltando e estamos empolgados para o que vem pela frente. Vamos aproveitar os próximos dias para descansar um pouco e voltar mais motivados", declarou.

Com o resultado, Soares e Peya seguem sonhando com a vaga no ATP Finals, que vai reunir as oito melhores duplas da temporada em Londres, no mês de novembro. No ranking a ser atualizado na segunda-feira, eles devem subir para a quarta colocação, ficando mais perto da classificação.