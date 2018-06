Soares perde na final em Doha e abre temporada com vice-campeonato

Apesar do favoritismo, o brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray ficaram com o vice-campeonato do Torneio de Doha, no Catar, nesta sexta-feira. Na final, a dupla cabeça de chave número 1 da competição de nível ATP 250 foi derrotada pelo austríaco Oliver Marach e pelo croata Mate Pavic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6).

Diante da parceria cabeça de chave número dois, Soares e Murray fizeram um início de partida lento e sofreram duas quebras de saque, decisivas para deixar Marach e Pavic em vantagem no placar.

Brasileiro e escocês só elevaram o nível na segunda parcial e equilibraram a partida. Num set sem quebras, decidiram no tie-break. E aí novamente os rivais foram melhores e sacramentaram a vitória e o primeiro título da temporada.

Soares buscava o 27º título da carreira, e o primeiro do ano. O brasileiro e Murray vêm de uma temporada de seis finais disputadas, com três troféus conquistados e três vice-campeonatos.