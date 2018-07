Soares perde para irmãos Bryan e cai no ATP Finals

O brasileiro Bruno Soares está fora da briga pelo título do torneio de duplas do ATP Finals. Nesta sexta-feira, ele e o austríaco Alexander Peya não resistiram ao favoritismo dos líderes do ranking, os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan, e perderam por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2), resultado que os eliminou ainda na primeira fase da competição.

Soares e Peya haviam conseguido apenas uma vitória (contra Jean-Julien Rojer e Horia Tecau) nas duas primeiras partidas, assim como os irmãos Bryan. Por isso, quem vencesse nesta sexta garantiria a segunda colocação do Grupo A, uma vez que Lukasz Kubot e Robert Lindstedt venceram as três partidas que disputaram e garantiram a ponta. Com a derrota, o brasileiro e o austríaco terminaram na terceira posição.

Já os norte-americanos Bob e Mike Bryan garantiram vaga na semifinal, na qual terão pela frente os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin. Do outro lado da chave, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig duelarão com o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt por uma vaga na decisão.

Apesar da derrota em sets diretos, Soares e Peya fizeram um jogo extremamente equilibrado nesta sexta-feira. Foram eles, aliás, que saíram na frente com uma quebra logo no primeiro game de saque dos adversários. Logo depois, no entanto, os irmãos Bryan devolveram a quebra e a partida foi para o tie-break, no qual os norte-americanos mostraram mais frieza para fechar.

No segundo set, não houve qualquer quebra, apesar da insistência dos irmãos Bryan, que melhoraram o nível e pareciam mais inteiros na partida. Quando a decisão foi para mais um tie-break, a história se repetiu. Os norte-americanos aproveitaram os erros de Soares e Peya, abriram vantagem logo de cara e confirmaram o triunfo sem grandes sustos.