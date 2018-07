Soares vai às semifinais das duplas mistas do Aberto da Austrália

Eliminado da chave de duplas masculinas, Bruno Soares garantiu vaga nesta quarta-feira na semifinal do torneio de parcerias mistas do Aberto da Austrália. Atuando ao lado da indiana Sania Mirza, o tenista brasileiro arrasou os australianos John Peers e Casey Dellacqua por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Cabeças de chave número 1 desta competição do Grand Slam realizado em Melbourne, Soares e Mirza assim se credenciaram para encarar na semifinal os vencedores do confronto desta quinta-feira entre a dupla formada pela francesa Kristina Mladenovic e o canadense Daniel Nestor contra a parceria firmada entre a zimbabuana Cara Black e o colombiano Juan Sebastian Cabal.

E existe a possibilidade de a decisão de duplas mistas na Austrália contar com um duelo entre dois tenistas brasileiros, pois Bruno Soares está do outro lado da chave do torneio e na última terça-feira garantiu vaga nas quartas de final. Nesta fase, ele e a eslovena Katarina Srebotnik enfrentarão o uruguaio Pablo Cuevas e a taiwanesa Su-Wei Hsieh.

Cabeça de chave número 2 do torneio de duplas mistas, Melo também avançou às semifinais da chave de duplas masculinas do Grand Slam australiano. Nesta quinta-feira, o brasileiro e o croata Ivan Dodig lutarão por uma vaga na decisão em confronto diante dos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.