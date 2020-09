Soares vence e vai à semifinal de duplas no US Open; Serena está nas quartas

O brasileiro Bruno Soares garantiu vaga na semifinal da chave de duplas do US Open, nesta segunda-feira, ao vencer, junto com o croata Mate Pavic, os britânicos Jamie Murray e Neal Skupski, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Campeão do US Open em 2016, mas apenas 27º colocado no ranking mundial de duplas, o mineiro aguarda a dupla vencedora no duelo entre o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury contra o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic.

Na chave feminina de simples, a norte-americana Serena Williams, dona de seis títulos em Flushing Meadows, obteve presença nas quartas de final após vitória apertada sobre a grega Maria Sakkari em três sets: 6/3, 6/7 (6/8) e 6/3.

No masculino, o australiano Alex de Minaur eliminou o canadense Vasek Pospisil, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/3 e 6/2. Já nas duplas femininas, as norte-americanas Asia Muhammad e Taylor Townsend bateram a também norte-americana Alison Riske e a canadense Gabriela Dabrowski: 6/4 e 6/2.