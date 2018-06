Soares vence em estreia e Demoliner é eliminado nas duplas de Roland Garros

Em jogo que estava inicialmente programado para ocorrer na quarta-feira, mas foi adiado para esta quinta por falta de luz natural no dia anterior, o brasileiro Bruno Soares e o Jamie Murray estrearam com vitória no torneio masculino de duplas de Roland Garros. Já Marcelo Demoliner, outro tenista do Brasil que entrou em quadra neste dia de duelos, acabou sendo eliminado ao lado do mexicano Santiago González em confronto válido pela segunda rodada desta disputa do Grand Slam em Paris.

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ Melo valoriza vitória 'dura' na estreia em Roland Garros

+ Stephens arrasa polonesa e vai à 3ª rodada de Roland Garros

Cabeças de chave número 4 da competição, Soares e Murray venceram o sérvio Dusan Lajovic e o alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em apenas 1h06min, e garantiram vaga na fase seguinte da mais importante competição de tênis realizada em quadras de saibro.

Com o triunfo, o brasileiro e o escocês avançaram para encarar na próxima fase a parceria formada pelo argentino Máximo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry, que abriram campanha na capital francesa arrasando o italiano Paolo Lorenzi e o alemão Mischa Zverev por 6/2 e 6/1, já na última quarta-feira.

No duelo que disputaram nesta quinta, Soares e Murray foram dominantes. Além de confirmarem todos os seus saques, eles aproveitaram três de seis chances de quebrar o serviço de seus adversários, sendo que dois destes break points foram convertidos no primeiro set.

Já Demoliner e Santiago González não conseguiram desbancaram o favoritismo dos espanhóis Feliciano e Marc López, cabeças de chave número 12, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h07min.

O brasileiro e o mexicano não aproveitaram nenhuma das duas oportunidades que tiveram de quebrar o saque dos adversários, que converteram dois de quatro break points para liquidar o triunfo em sets diretos.

Com a eliminação de Demoliner, o Brasil agora só conta com dois representantes ainda vivos no torneio de duplas masculinas de Roland Garros. Além de Soares, o País tem Marcelo Melo, cabeça de chave número 1 ao lado do polonês Lukasz Kubot, que estreou na última quarta-feira com uma vitória por 2 sets a 0 sobre o italiano Marco Cecchinato e o húngaro Marton Fucsovics.