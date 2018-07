Soares vence em Montreal e garante vaga no ATP Finals

MONTREAL - Bruno Soares enfim faturou um título de nível Masters 1000 em sua carreira, ao faturar a final de duplas em Montreal, neste domingo. Ao lado do austríaco Alexander Peya, ele derrotou os britânicos Andy Murray e Colin Fleming por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

A vitória coroa a grande campanha do brasileiro nesta temporada. Soares faturou seu quinto título do ano, o quarto ao lado de Peya. O outro troféu foi conquistado justamente ao lado de Fleming, seu oponente neste domingo. Neste ano, ele venceu em Eastbourne, Barcelona, São Paulo e Auckland. E foi finalista em Hamburgo, Queen''s e no Masters de Madrid. Ao todo, o brasileiro já acumula 14 títulos de nível ATP na carreira.

Com este retrospecto em 2013, Soares e Peya formam a segunda melhor dupla do ranking da ATP. Só estão atrás dos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan. O resultado em Montreal praticamente garante a dupla do brasileiro no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas e as oito melhores duplas da temporada, em Londres, no fim do ano.

O título deixa Soares e Peya com 4.805 pontos, pontuação muito superior a da última dupla classificada para Londres na temporada passada. A ATP deve confirmar a classificação dos dois nesta segunda-feira.

Na final no Canadá, a segunda melhor dupla do ano não teve dificuldade para superar os rivais. Murray, campeão de Wimbledon em simples, não exibia bom entrosamento com Fleming e não demorou para ter o saque quebrado no set inicial. Soares e Peya fecharam o primeiro set sem ter o serviço ameaçado.

Embalados, brasileiro e austríaco obtiveram nova quebra de saque logo no início da segunda parcial e pareciam encaminhar a vitória com muita facilidade. Até que Murray e Fleming reagiram, devolveram a quebra e empataram o set. No tie-break, porém, Soares e Peya retomaram o domínio e confirmaram o favoritismo.