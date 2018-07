Soares vence na estreia em Roma e enfrentará os irmãos Bryan

O brasileiro Bruno Soares estreou bem na chave de duplas do Masters 1000 de Roma, disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o mineiro e o britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 4 do torneio italiano, avançaram com a vitória sobre o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (10/8), em 1 hora e 15 minutos.

No primeiro set da partida, Soares e Murray não tiveram o serviço ameaçado e converteram dois de três break points, abriram 3/0 e depois fecharam a parcial com facilidade em 6/1.

Já o segundo set foi bem mais equilibrado, com cada dupla conseguindo uma quebra de serviço, o que forçou a realização do tie-break. A primeira delas foi obtida por Thiem e Zverev, que abriram 5/3, mas perderam a chance de fechar a parcial.

No tie-break do segundo set, Soares e Murray fizeram 6/4 e ficaram muito próximos da vitória. Porém, eles desperdiçaram três match points até conseguirem fechar o jogo no quarto, em 10/8, assegurando a passagem às quartas de final do Masters 1000 de Roma.

Agora, em busca de uma vaga nas semifinais, Soares e Murray terão pela frente os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que nesta quarta-feira superaram os compatriotas Steve Johnson e Sam Querrey, de virada, por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 13/11.

O duelo pelas quartas de final vai ser o 21º de Soares contra os irmãos Bryan, mas o primeiro em parceria com Murray. E os norte-americanos estão em vantagem de 16 a 4 no confronto direto com o brasileiro.