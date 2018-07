Soares volta a perder de irmãos Bryan e fica com vice

Com folgas a melhor dupla do mundo, os irmãos Bob e Mike Bryan seguem sendo a pedra no sapato do brasileiro Bruno Soares e do austríaco Alexander Peya. Neste domingo as duas duplas se enfrentaram pela quarta vez no ano e o resultado foi o mesmo das outras três partidas: vitória dos norte-americanos, que conquistaram o Torneio de Queens (Inglaterra).

Desta vez, porém, Soares e Peya conseguiram ganhar um set, o primeiro do jogo, por 6/4. Mas os Bryan reagiram e venceram o segundo por 7/5, levando a partida para o super tie break, no qual triunfaram por 10 a 3 para fechar a partida em 2 sets a 1.

Este ano as duas duplas já haviam se enfrentado na semifinal de Memphis (EUA), na final do Masters 1.000 de Madri e novamente na semi de Roland Garros e os norte-americanos venceram todos os jogos por 2 a 0. Com Marcelo Melo, Bruno venceu os irmãos num cansativo 3 a 2 pela Copa Davis, mas o Brasil acabou derrotado pelos EUA.

Soares e Peya já conquistaram, este ano, os títulos de Barcelona e do Brasil Open. Com o britânico Colin Fleming, o brasileiro ganhou em Auckland. Atualmente Soares é o sexto do ranking mundial individual, encostando cada vez mais em Robert Lindstedt (Suécia), o quinto, e em Marc Lopez e Marcel Granollers, da Espanha, que jogam juntos. Os norte-americanos lideram.

Na Corrida dos Campeões, que considera apenas os resultados obtidos por cada dupla este ano (o ranking mundial leva em conta os últimos 365 dias), Soares/Peya está em segundo. Até o começo da semana, eles somavam 2.925 pontos, contra 8.555 dos norte-americanos.