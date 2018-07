Soares/Murray e Melo/Dodig vencem e se enfrentam em Montecarlo

As semifinais da chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo terão um confronto brasileiro, depois que Bruno Soares e Marcelo Melo venceram seus compromissos nas quartas de final. Agora, Soares e o britânico Jamie Murray duelarão com Melo e o croata Ivan Dodig para definirem uma das vagas na decisão do torneio de saibro monegasco.

Cabeças de chave número 2 da competição, Dodig e Melo venceram o filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em somente 1h05min de partida. O brasileiro e o croata controlaram bem a partida e confirmaram uma quebra em cada set para fechar sem maiores dificuldades.

Já no outro confronto já decidido das quartas de final, Murray e Soares tiveram ainda mais facilidade e precisaram de somente uma hora para bater o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/3. Cabeças de chave número 4, o brasileiro e o britânico pressionaram o sextos favoritos da competição e confirmaram o triunfo com quatro quebras.

Esta será somente a primeira vez que estas duas duplas se enfrentarão, até porque Soares atuava até pouco tempo atrás ao lado do austríaco Alexander Peya. Além de uma vaga na final, estará em jogo a primeira colocação do ranking de duplas. Atualmente, Murray é o líder, mas tem somente cinco pontos de vantagem para Melo.