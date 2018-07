Soares/Peya avança às semifinais nas duplas em Hamburgo

O brasileiro Bruno Soares segue firme na chave de duplas do Torneio de Hamburgo, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o mineiro e o austríaco Alexander Peya se classificaram para as semifinais ao derrotarem o britânico Colin Fleming e o austríaco Julian Knowle por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (4/7) e 11/9, em 1 hora e 28 minutos.

Depois de vencerem o primeiro set, Soares e Peya ficaram atrás no placar durante a segunda parcial. Eles se recuperaram, forçaram a realização do tie-break, mas acabaram sendo batidos por 7/4. O duelo, então, seguiu para o matck tie-break. Fleming e Knowle chegaram a abrir 8/2, mas o brasileiro e o austríaco conseguiram uma virada espetacular e venceram por 11/9, avançando em Hamburgo.

Soares e Peya são os atuais vice-campeões do Torneio de Hamburgo e assim estão a uma vitória de igualar a campanha do ano passado. Para isso, eles terão que derrotar nas semifinais os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez, que venceram os argentinos Facundo Bagnis e Diego Sebastian Schwartzman por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Também nesta quinta-feira, o espanhol David Ferrer sofreu, mas se garantiu nas quartas de final da chave de simples ao derrotar o italiano Andreas Seppi, 44º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. O próximo oponente do número 7 do mundo será o também espanhol Pablo Andujar, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci e que passou pelo alemão Dustin Brown (6/1 e 6/2).

Número 20 do mundo, o espanhol Tommy Robredo foi eliminado ao perder para o checo Lukas Rosol, 42.º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6). Seu próximo oponente sairá do duelo entre Philipp Kohlschreiber e o francês Gilles Simon.

Os outros dois confrontos das quartas de final do Torneio de Hamburgo estão definidos. Os alemães Alexander Zverev e Tobias Kamke vão disputar uma vaga nas semifinais, enquanto o sérvio Dusan Lajovic medirá forças com o argentino Leonardo Mayer.