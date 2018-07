Sobrinho de Fernando Meligeni conquista título de duplas juvenis no US Open

O Brasil emplacou mais um título no último Grand Slam da temporada, neste sábado. Após Bruno Soares conquistar a taça nas duplas ao lado do britânico Jamie Murray, o jovem Felipe Alves, sobrinho do ex-tenista Fernando Meligeni, se sagrou campeão juvenil de duplas do US Open com o parceiro boliviano Juan Carlos Aguilar. Os dois venceram os canadenses Felix Auger-Aliassime e Benjamin Sigouin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Este foi o primeiro título juvenil conquistado por brasileiros no US Open. Há dois anos, a dupla formada pelo mineiro João Menezes e o gaúcho Rafael Matos foram derrotados na final e ficaram com o vice.

Agora o Brasil chegou ao quarto título juvenil em Grand Slams. Tiago Fernandes (simples, no Aberto da Austrália de 2010), Gustavo Kuerten (duplas, em Roland Garros de 1994) e Orlando Luz e Marcelo Zormann (duplas, em Wimbledon de 2014).

Derrotado neste sábado, Aliassime, de 17 anos, defendia o título de campeão de duplas juvenis no US Open, pois levou o troféu no ano passado ao lado do canhoto Denis Shapovalov. O canadense está na final individual, após bater o número 1 do ranking mundial, o grego Stefanos Tsitsipas. Seu adversário na decisão de simples será o sérvio Miomir Kecmanovic, que passou pelo japonês Yosuke Watanuki na semifinal.