Sock bate Isner e decide o Torneio de Houston com Monaco

Há um ano, o norte-americano Jack Sock conquistou o primeiro título da sua carreira no Torneio de Houston. Neste domingo, o número 25 do mundo vai tentar fazer história novamente na cidade texana na final da competição contra o argentino Juan Monaco.

Em um semifinal norte-americana, disputada neste sábado, Sock superou John Isner, o 15º colocado no ranking, por 7/6 (7/4) e 6/3 para se garantir na decisão. Para isso, Sock salvou um break point do adversário no primeiro set e venceu o tie-break. Depois, conseguiu uma quebra de serviço na segunda parcial para triunfar por 6/3.

Sock disparou sete aces, metade do que Isner, mas foi suficiente para garantir o triunfo. Assim, também chegou aos 16 sets seguidos vencidos em Houston. Já o seu compatriota sofreu com dores no joelho esquerdo e precisou receber atendimento médico duas vezes durante o duelo.

Agora Sock acumula três vitórias e quatro derrotas diante de Isner. Na decisão, o norte-americano terá pela frente Monaco, que foi campeão em Houston em 2012. Neste sábado, o número 148 do mundo bateu o espanhol Feliciano López, 24º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Monaco conseguiu cinco quebras de serviço e salvou seis de oito break points na partida. O argentino vai disputar a sua nona final no circuito mundial do tênis, sendo a primeira desde maio de 2013. Ele passou por cirurgia em agosto no punho direito e ficou seis meses afastado das quadras.

Agora, no seu primeiro torneio na volta às quadras, se classificou para a decisão. O duelo deste domingo com Sock, que disputará a quarta final da sua carreira, será o primeiro entre eles.