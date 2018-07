Sock vence Querrey em final norte-americana e fica com o título em Houston

Querrey buscava o oitavo troféu de simples de sua carreira, mas acabou sendo batido em dois tie-breaks pelo compatriota na competição realizada em piso de saibro e que distribuiu US$ 488 mil em prêmios.

O duelo entre os jogadores da casa durou uma hora e 45 minutos e contou com duas quebras de saque obtidas por cada um, sendo uma em cada set. Assim, eles forçaram por duas vezes o desempate no tie-break, no qual Sock foi melhor por duas vezes para triunfar.

CASABLANCA - O eslovaco Martin Klizan conquistou neste domingo, no Marrocos, o título do Torneio de Casablanca ao arrasar o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com duplo 6/2, na decisão do ATP 250 realizado em piso de saibro.

Esse foi o terceiro título de simples de Klizan no circuito profissional, frustrando também a tentativa o seu rival de conquistar a sua primeira taça. Com quatro quebras de saque e sem perder o seu serviço por nenhuma vez na partida, o eslovaco obteve a sua vitória em apenas uma hora e 15 minutos diante do espanhol, que não conseguiu converter nenhum dos sete break points cedidos pelo seu adversário.

MONTECARLO - A rodada inicial do Masters 1000 de Montecarlo contou com os seus primeiros jogos neste domingo. Em um deles, destaque para a volta vitoriosa ao circuito profissional do alemão Florian Mayer, que ficou mais de um ano sem jogar por causa de uma grave lesão na virilha. Ele derrotou russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/4. O seu próximo rival será o croata Marin Cilic, campeão do US Open e oitavo cabeça de chave no principado monegasco.

Ja o dominicano Victor Estrella superou o italiano Simone Bolelli por 6/4 e 7/6 (7/5) e se credenciou como primeiro adversário do espanhol David Ferrer, quinto cabeça de chave. O australiano Bernard Tomic, 27º cabeça de chave, derrotou o checo Lukas Rosol por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/2 e 6/3, e também foi à segunda rodada.