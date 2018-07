Soderling arrasa Berdych e decide título do Torneio de Bastad contra Ferrer

BASTAD - Robin Soderling e David Ferrer confirmaram o favoritismo e se garantiram na final do Torneio de Bastad. Os dois principais cabeças de chave venceram suas partidas neste sábado com facilidade e se enfrentarão no domingo em busca do bicampeonato no saibro sueco.

Número cinco do mundo, Soderling teve o desempenho mais impressionante neste sábado. O tenista local arrasou o checo Tomas Berdych ao ceder apenas um game ao oitavo colocado do ranking. Soderling fechou o jogo com um contundente 6/1 e 6/0, em apenas 1h10min de partida.

"É raro quando uma partida flui tão bem contra um jogador como Berdych. Joguei muito, muito bem", comentou o sueco. "Adotamos uma estratégia semelhante, mais agressiva. Eu tentei ser aquele que entra em quadra e assume o controle do jogo hoje", analisou o campeão de 2009.

Ferrer, que faturou o título em 2007, também não teve problemas para superar Nicolas Almagro, em um duelo espanhol na segunda semifinal do dia. O número seis do mundo e segundo cabeça de chave venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h04min.