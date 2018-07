Soderling arrasa Ferrer e se sagra campeão do Torneio de Bastad

BASTAD - Robin Soderling fez a festa da torcida local neste domingo ao conquistar o título do Torneio de Bastad, na Suécia. O sueco, número cinco do mundo, confirmou o favoritismo ao arrasar o espanhol David Ferrer na final. Em apenas 1h07min, o tenista da casa venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Com a vitória, Soderling somou seu segundo título no saibro sueco (venceu também em 2009) e o quarto na temporada, após levantar o troféu em Marselha, Roterdã e Brisbane. Já Ferrer perdeu sua terceira final no ano. Antes, ele fora derrotado pelo compatriota Rafael Nadal nas decisões em Barcelona e Montecarlo.

No confronto dos dois principais favoritos ao título, Soderling se impôs desde o início da partida e não deu chances ao rival. Sem ter o saque ameaçado no primeiro set, o sueco faturou duas quebras de serviço e abriu vantagem no placar.

Ferrer melhorou na segunda parcial, mas não ameaçou a vitória do rival. O espanhol chegou a ter um break point, mas não obteve a quebra. Soderling, mais eficiente, se impôs no saque do espanhol em mais três oportunidades e não teve dificuldade para fechar o jogo.