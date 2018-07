Soderling bate Cilic de virada e é campeão em Marselha

Soderling faz uma temporada impecável, com 17 vitórias em 18 partidas disputadas. Além disso, já havia sido campeão outras duas vezes em 2011. Na semana passada, o tenista sueco venceu o Torneio de Roterdã. E em janeiro o número 4 do mundo faturou o Torneio de Brisbane.

A decisão foi marcada pelo potente saque dos dois tenistas, com 12 aces de Soderling e 16 de Cilic. Finalista de Roland Garros em 2009 e 2010, Soderling chegou a salvar quatro set points no tie-break da primeira parcial, mas não o quinto e, assim, foi derrotado por 7/6.

O sueco, porém, reagiu no segundo set e triunfou por 6/3 ao obter três quebras de serviço contra apenas uma de Cilic. No último game da final deste domingo, Soderling fez um ace com a bola atingindo 216 km/h. Em seguida, converteu o primeiro dos seu três match points com um winner de forehand na linha para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1.