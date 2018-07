Soderling, Cilic e Tsonga avançam em Roland Garros

Na terceira rodada, Soderling, atual número sete do mundo, vai enfrentar o espanhol Albert Montanes, que eliminou o alemão Tobias Kamke também por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1.

Para obter mais um triunfo com facilidade, Soderling apostou na eficiência do seu saque e nos erros do adversário. Ele acertou 84% dos pontos quando colocou o primeiro serviço em quadra, contra apenas 38% do rival, e cometeu 17 erros não forçados, diante dos 25 de Dent.

Mais sólido em quadra, o sueco registrou oito quebras de saque, em 12 chances cedidas pelo adversário, e não perdeu o serviço, ao salvar quatro break points.

Também nesta quarta, o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 10, superou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 3 a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/2. Na terceira rodada, Cilic vai duelar com o vencedor da partida entre o argentino Leonardo Mayer e o francês Julien Benneteau.

Em confronto de franceses, Jo-Wilfried Tsonga confirmou o favoritismo e superou Josselin Ouanna com direito a um "pneu": 6/0, 6/1 e 6/4. O próximo adversário de Tsonga sairá do confronto entre o espanhol Guillermo Garcia-Lopez e o holandês Thiemo De Bakker.

Ainda nesta quarta, o sérvio Viktor Troicki bateu o australiano Carsten Ball por 6/4, 6/3 e 6/3. Troicki agora espera o vencedor do duelo entre o russo Mikhail Youzhny e o eslovaco Lukas Lacko.