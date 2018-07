Soderling derrota Monfils e fatura título em Paris

O sueco Robin Soderling mais uma vez frustrou a torcida francesa. Neste domingo, o quarto favorito da competição conquistou o título do Masters 1000 de Paris ao superar o local Gael Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/1).

Este foi o sexto título na carreira de Soderling e o segundo nesta temporada - ganhou antes o Torneio de Roterdã. Também foi a primeira conquista do sueco em uma competição do nível Masters 1000. O resultado ainda garantiu a ele outro grande feito: ultrapassar Andy Murray e assumir a quarta colocação no ranking que será divulgado na próxima semana.

Para obter o importante triunfo, Soderling contou sobretudo com um grande desempenho no saque. Além de terminar com nove aces, ele venceu 88% dos pontos disputados com seu primeiro serviço e não cedeu uma única oportunidade de quebra.

Diante do sólido serviço do adversário, Monfils demorou para entrar no jogo e foi atropelado no primeiro set. Na parcial decisiva, ele enfim equilibrou o confronto. Mas depois de levar o jogo para o tie-break, sentiu a pressão e foi novamente dominado.

Soderling, aliás, terminou a competição em Paris como grande carrasco dos tenistas franceses: ganhou de Gilles Simon em sua estreia, de Michael Llodra na semifinal e, agora, de Monfils na decisão.