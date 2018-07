Soderling derrota Tsonga e é bicampeão em Roterdã

O sueco Robin Soderling se sagrou bicampeão do Torneio de Roterdã, neste domingo, ao derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. O número quatro do mundo faturou seu segundo título do ano, após levantar o troféu em Brisbane, em janeiro.

Tsonga, por sua vez, ficou com o vice-campeonato depois de passar mais de um ano sem disputar uma final. O francês, que tenta se recuperar no circuito após se lesionar em 2010, participou de sua última decisão em outubro de 2009.

Soderling e Tsonga fizeram um jogo de muita força no saque e rápidos golpes. Ao todo, foram 32 aces em toda a partida, 20 deles do francês. O sueco, contudo, soube resistir ao aproveitamento do rival e, com boas devoluções, abriu vantagem ao vencer o primeiro set.

Tsonga reagiu na sequência. Variou mais as jogadas, errou menos e chegou ao empate no jogo. Mas Soderling voltou a mostrar superioridade no terceiro set. Sem ter o saque ameaçado, o sueco obteve uma quebra e encaminhou a vitória, após 1h23min de duelo.