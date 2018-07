Soderling e Berdych estreiam com vitória na Suécia

Outro favorito que estreou nesta quarta-feira com vitória em Bastad foi o checo Tomas Berdych. Número 8 do mundo, ele ganhou do russo Teymuraz Gabashvili também por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Seu próximo adversário, no entanto, ainda não está definido. Sairá do confronto entre o esloveno Blaz Kavcic e o argentino Juan Monaco.

Ainda nesta quarta-feira, os brasileiros Franco Ferreiro e André Sá conseguiram vencer na estreia na chave de duplas do Torneio de Bastad. Eles ganharam do francês Julien Benneteau e do britânico Jamie Murray por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), após 1 hora e 27 minutos de jogo.