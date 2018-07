Soderling é derrotado por Rochus na estreia em Nice

O principal favorito ao título do Torneio de Nice foi eliminado na sua partida de estreia. Nesta quarta-feira, o sueco Robin Soderling foi surpreendido e derrotado pelo belga Oliver Rochus, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 1 minuto.

Soderling teve excelente desempenho no seu saque, com 15 aces, mas não conseguiu evitar a derrota numa partida em que marcou mais pontos do que Rochus: 90 a 85. Agora, o tenista belga vai duelar com o vencedor do jogo entre o francês Richard Gasquet e o ucraniano Alexandr Dolgopolov.

O polonês Lukas Kubot foi outro cabeça de chave a ser eliminado em Nice nesta quarta-feira. Ele foi derrotado pelo italiano Potito Starace por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 18 minutos. O oponente de Starace nas quartas de final sairá da partida entre o francês Gael Monfils e o suíço Marco Chiudinelli.