Soderling é eliminado na estreia do Torneio de Barcelona Número 5 do mundo, o tenista sueco Robin Soderling decepcionou em sua estreia no Torneio de Barcelona, nesta quarta-feira, na Espanha. Por ser o terceiro cabeça de chave, ele começou sua participação diretamente na segunda rodada, mas perdeu para o bósnio Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.