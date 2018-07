Soderling e Tsonga avançam às oitavas de final em Paris Atual vice-campeão de Roland Garros, o sueco Robin Soderling venceu mais uma nesta sexta-feira e alcançou as oitavas de final. O número sete do mundo superou o espanhol Albert Montañes por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/5, 2/6 e 6/3.