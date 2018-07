Soderling espanta zebra e avança à terceira final no ano O sueco Robin Soderling espantou a zebra russa Dmitry Tursunov, apenas o 129.º colocado do mundo nas semifinais do Torneio de Marselha, na França, e avançou para disputar a sua terceira final do ano. O cabeça de chave número um da competição precisou de apenas 1 hora e 15 minutos para vencer por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1.