Soderling passa Murray e assume a quarta posição no ranking da ATP

LOS ANGELES - O sueco Robin Soderling obteve grande feito no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, após conquistar o Masters 1000 de Paris: superou Andy Murray e assumiu a quarta colocação com 5.380 pontos, apenas 20 a mais do que o britânico.

Entre os três primeiros, não houve mudanças. Mesmo sem jogar em Paris, Rafael Nadal manteve a liderança com 11.450, quase quatro mil na frente do suíço Roger Federer (7.645). O sérvio Novak Djokovic, por sua vez, segue em terceiro (5.635).

A grande mudança no Top 20 veio com o russo Nikolay Davydenko, que deixou de fazer parte do grupo de 20 melhores tenistas do mundo ao despencar da 11.ª para a 22.ª colocação. Vice-campeão em Paris, o francês Gael Monfils subiu duas posições e está em 12.º. E o semifinalista Michael Llodra ganhou 11 e chegou ao 23.º posto.

A lista divulgada nesta segunda-feira ainda marcou a presença de três tenistas brasileiros no Top 100, depois de Marcos Daniel saltar da 101.ª para a 97.ª posição. Número 1 do País, Thomaz Bellucci caiu mais uma colocação e está em 31º, enquanto Ricardo Mello ganhou as das e está em 75.º.

Confira o ranking desta semana da ATP:

1 - Rafael Nadal (ESP), 11.450 pontos

2 - Roger Federer (SUI), 7.645

3 - Novak Djokovic (SER), 5.635

4 - Robin Soderling (SUE), 5.380

5 - Andy Murray (GBR), 5.360

6 - Tomas Berdych (RCH), 3.755

7 - David Ferrer (ESP), 3.735

8 - Andy Roddick (EUA), 3.665

9 - Fernando Verdasco (ESP), Spain, 3.240

10 - Mikhail Youzhny (RUS), 2.920

11 - Jurgen Melzer (AUT), 2.785

12 - Gael Monfils (FRA), 2.485

13 - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.345

14 - Marin Cilic (CRO), 2.300

15 - Nicolas Almagro (ESP) 2.160

16 - Mardy Fish (EUA), 1.991 17 - Ivan Ljubicic (CRO), 1.965

18 - Sam Querrey (EUA), 1.860

19 - John Isner (EUA), 1.850

20 - Marcos Baghdatis (CIP), 1.785

31 - Thomaz Bellucci (BRA), 1.355

75 - Ricardo Mello (BRA), 642

97 - Marcos Daniel (BRA), 564

109 - João Souza (BRA), 517

149 - Thiago Alves (BRA), 369

158 - Rogério Dutra Da Silva (BRA), 336

194 - Júlio Silva (BRA), 263