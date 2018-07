Soderling vence e encara Berdych na semifinal do Torneio de Bastad

BASTAD - Os tenistas favoritos não decepcionaram na Suécia e garantiram as quatro vagas das semifinais do Torneio de Bastad nesta sexta-feira. Cabeça de chave número 1, o local Robin Soderling assegurou sua classificação ao derrotar o italiano Potito Starace por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Agora, o número cinco do mundo terá pela frente seu adversário mais difícil no saibro sueco. Ele enfrentará o checo Tomas Berdych, oitavo colocado do ranking e terceiro pré-classificado. Berdych eliminou o esloveno Blaz Kavcic por 6/1 e 6/4.

A outra semifinal terá um duelo espanhol envolvendo David Ferrer, segundo cabeça de chave, e Nicolas Almagro, quarto favorito. Nesta sexta, Ferrer superou o austríaco Andreas Haider-Maurer por duplo 6/1.

Almagro, por sua vez, precisou vencer duas partidas nesta sexta para alcançar a semifinal. Primeiro, ele derrotou o compatriota Guillermo Olaso, por 6/2 e 6/3, em duelo adiado da quinta, por conta da chuva.

Na sequência, bateu o local Michael Ryderstedt por 6/4 e 7/6 (7/4). O tenista sueco também entrou em quadra duas vezes. Antes de ser derrotado por Almagro, ele venceu o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, por 6/4 e 6/2, em jogo também adiado.

Na chave de duplas, os brasileiros Franco Ferreiro e André Sá derrotaram o argentino Maximo Gonzalez e o italiano Potito Starace por 7/5, 3/6 e 10/6, pelas quartas de final. Na semifinal, eles vão duelar com os favoritos Robert Lindstedt, da Suécia, Horia Tecau, da Romênia. A dupla foi vice-campeã em Wimbledon, no início do mês.

Alemanha. O veterano Juan Carlos Ferrero, da Espanha, embalou em Stuttgart e garantiu nesta sexta a vaga na semifinal, ao vencer o compatriota Marcel Granollers por 6/4 e 6/3. O ex-número 1 do mundo, que disputa apenas seu terceiro torneio no ano, enfrentará agora o argentino Federico del Bonis, que saiu do qualifying.

A outra semifinal terá o espanhol Pablo Andujar e o polonês Lukasz Kubot. O primeiro eliminou o alemão Cedrik Marcel Stebe, por 6/2 e 6/1, enquanto Kubot despachou o colombiano Santiago Giraldo por 7/5, 5/7 e 6/3.